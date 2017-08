Bernt svarer: Tvilsomt å avtale forhåndsfakturering

En kommunal leder ber en leverandør sende faktura før årsskiftet, for arbeid som skal utføres påfølgende år. Har kommunen lov til å betale fakturaen, selv om varen eller tjenesten ennå ikke er levert?

Dette er en problemstilling med flere juridiske sider, og jeg er sikker på at jeg ikke har oversikt over alle. Men med dette forbeholdet, her er det jeg tror jeg har funnet ut: