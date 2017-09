Fikk åtte måneders fengsel for korrupsjon

Den 47 år gamle Drammens-mannen ville fradele tomt og bygge nytt hus, men tidligere byggesøknader til kommunen var blitt avslått. Etter en forhåndskonferanse i kommunen inngikk tiltalte ifølge dommen en avtale med en byggesaksbehandler i kommunen om arkitektarbeid, utarbeidelse av søknad og kontakt med kommunen fram til tillatelse ble gitt. Saksbehandleren hadde deltatt i forhåndskonferansen og har et firma i tillegg til jobben sin i kommunen. Tiltalte skulle betale 30.000 kroner ved kontraktsinngåelse, 30.000 ved innsending av papirer og ytterligere 30.000 kroner ved godkjent søknad.

I dommen fra Drammen tingrett framgår det at byggesøknaden ankom kommunen tidlig en aprildag i 2015 og under en time senere var den ferdigbehandlet og klar til godkjenning. Retten mener det er saksbehandleren som har bistått tiltalte, som selv har saksbehandlet søknaden. Retten mener det er utvilsomt at saksbehandlingsystemet viser at saksbehandleren også har sendt byggesøknaden til seg selv for ledersignering. Det interne systemet skal ifølge dommen også vise at saksbehandleren noe senere ga tillatelse til å starte selve byggearbeidet.