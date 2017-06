Hver femte kommune begrenser tigging

En klage fra en større matbutikk ble tungen på vektskålen da Sola-politikerne vedtok tiggeforbud 15. mai. Med det kniver Rogaland-kommunen og Os i Hordaland om å bli Norges andre kommune med tiggeforbud. Lillesand innførte forbud mot tigging i 2015.

– Vi ønsker å sørge for de verktøy vi mener politiet trenger for å håndtere dette med aggressiv tigging, som i perioder er en utfordring for oss. Når Stortinget har gitt kommunene mulighet til å innføre lokale forbud, har vi benyttet den muligheten, sier Solas ordfører Ole Ueland (H).