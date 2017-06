Kan ikke knytte krimnedgang til tiggeforbud

Politistasjonssjef Jan Krogstad i Arendal registrerer at kriminaliteten i byen har sunket de siste ti årene, uavhengig av tiggeforbud eller ei. Her spiser han kake med statsråd Anders Anundsen under åpningen av den nye politistasjonen i 2016. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet