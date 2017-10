Datatilsynet snur om e-postgransking

– Konklusjonen er grei; Datatilsynet vil ikke legge ned forbud mot å gå inn i e-postene. Slik vi oppfatter det, står vi fritt til å gjøre det vi mener er riktig, sier kontrollutvalgsleder Gunnar Topland (H).

E-postgranskingen er et ledd i kontrollutvalgets undersøkelse av den betente helsekjøpsaken i Grimstad, der det ble avdekket ulovlige innkjøp for 100 millioner kroner. Deler av dette gikk til et firma, Farm in Action, med tette bånd til ledere i kommunen.