Framtidsbarometeret: Små i distriktene har størst risiko

De 50 kommunene som ligger dårligst an på denne målingen har et snitt i folketallet på bare 2.800 innbyggere. De 50 kommunene som ser ut til stå best rustet for framtiden, har et gjennomsnitt på nesten 22.000 innbyggere.

Kommuner i Nord-Norge og innlandskommuner i Sør-Norge ligger dårligst an. Kommunene i Akershus, Rogaland og Oslo ligger best an basert på de indikatorene som Kommunal Rapport har brukt i Framtidsbarometeret.

Ifølge tall i statsbudsjettet for 2018, vil 51 kommuner på sikt miste mer enn 1 prosent av sine samlete inntekter. Kvitsøy, Rømskog, Utsira og Bokn vil alle miste minst 4 prosent av inntektene. Inntektsgarantien gjør at tapet blir innført over lang tid.

Hvis andelen gamle øker kraftig, kan det føre til at kommunen også får økt rammetilskudd – selv om folketallet faller. Her får småkommunene litt hjelp – veksten i antall over 80 år er nesten like sterk som i kommunene over 10.000 innbyggere. Flere små får dermed en kraftig vekst i andelen gamle.

Flere elever gir uttelling i rammetilskuddet. Her taper de små mest. Kommuner med under 2.000 innbyggere mister 6 prosent av disse inntektene.

Et grovt regnestykke viser at andelen som er uføre i små kommuner er om lag dobbelt så høy som i de aller største kommunene med over 100.000 innbyggere. Hvor mange som jobber har en betydning for hvor store skatteinntekter kommunene får, før inntektsutjevningen som fordeler penger fra skatterike kommuner til skattesvake.