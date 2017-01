Seier til Kongsberg, Kristiansand og Haugesund

– Dette blir min Oscar. Det er litt større enn jeg klarer å ta inn over meg, jubler Kvernes når Kommunal Rapport meddeler henne nyheten om at hun er Årets kommuneprofil blant kommunale ledere.

37-åringen leder en barnevernstjeneste som har gått nye veier for å kunne hjelpe barn og familier i en vanskelig situasjon.

– Jeg blir veldig stolt, både av meg selv og barnevernstjenesten, sier en ydmyk vinner.

Deler erfaringer med andre

I disse dager er hun travelt opptatt med å informere andre kommuner om hvordan Kongsberg, ved hjelp av familieråd og nettverk, har redusert plasseringen i eksterne fosterhjem med nær 90 prosent siden 2012. Kort fortalt handler det om å hente ut de ressursene som finnes i en familie og gi barnet og familien større innflytelse i en barnevernssak. Resultatet kan bli at barnet flytter i fosterhjem til et familiemedlem, at barnet kan komme på helgebesøk til noen i familien, og/eller at storfamilien støtter familien i å gi omsorg til barnet.

Kvernes har gjennom tett og tydelig nærledelse bidratt til utvikling og radikal kursendring av barnevernstjenesten i Kongsberg, skrev rådmann Wenche Grinderud i Kongsberg da hun nominerte Kvernes. Kollegaer landet rundt har heiet henne fram til seier. Ingen av kandidatene i årets kåring fikk flere stemmer enn Kvernes.

Tok kampen for homofile

Ordfører Harald Furre (H) heiste regnbueflagget på rådhuset for å vise solidaritet med de homofile. Nå er han årets ordfører.

– Det er jo veldig hyggelig å få et klapp på skulderen, at folk setter pris på jobben jeg gjør som ordfører, sier Furre.

Høyre-ordføreren ble nominert fordi han reagerte resolutt i sommer da høyreekstreme i Kristiansand dagen før prideparaden under Skeive Dager kuttet flaggsnorene på regnbueflagg i byen. Nynazistene hengte også opp slagord rundt omkring i byen. Furre tok initiativ til å heise regnbueflagget på rådhuset og inviterte arrangørene til frokost. Det var ikke helt ukontroversielt i sørlandsbyen.

Enige om hva som er godt nok

– Svært hyggelig for Haugesund. Det synes årets rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen. Han har bare sittet to år som rådmann, men er i ferd med å snu den skakkjørte økonomien. For andre året på rad er det pluss på bunnlinja i kommuneregnskapet, og planen er å være ute av Robek i 2019.

Ordfører og varaordfører nominerte rådmannen. De skriver:

«Ole Bernt Thorbjørnsen har oppnådd spesielle resultater ved å få med seg politikere og ansatte på å velge vekk det perfekte, og nøye seg med «godt nok» i en Robek-kommune. Ansatte tror på prosessen han har satt i gang. Nå sier kommunen nei til tiltak som ikke er nødvendige eller lovpålagte. Nå holdes budsjettene i enhetene.»

Thorbjørnsen selv skryter av de ansatte som strekker seg langt for å få til omstillingen.

