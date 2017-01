Asker-rådmann blir sjef for Nye Asker

- Det har fra første stund vært avgjørende for de tre kommunene i fellesskap og for hele arbeidet med å bygge den nye kommunen, å få på plass en prosjektleder/rådmann så tidlig som mulig. Det viser erfaring fra tilsvarende prosesser. Derfor er vi glad vi, etter en svært grundig prosess, allerede nå har samlet oss om en foretrukken og anbefalt kandidat, sier Lene Conradi (H), ordfører i Asker og leder av fellesnemnda i en pressemelding.

Asker, Røyken og Hurum blir til nye Asker kommune 1. januar 2020. Hurum-rådmann Lars Joakim Tveit og Røyken-rådmann Per Morstad var de andre kandidatene til jobben som prosjektleder og ny rådmann.

- Når vi ser på de tilgjengelige kandidatene, mener vi at vi allerede har det beste materialet for å gå videre. Derfor falt vi ned på en intern prosess, sa Ivar Granum, nestleder i fellesnemnda, da det ble kjent for halvannen uke siden at den nye kommunen ville rekruttere toppsjef internt. Delphi Consulting har bistått fellesnemnda for den nye kommunen i prosessen.

Ansettelsen av Bjerke skjer formelt 10. februar.

- Vi håper med dette å ha på plass en prosjektleder for byggingen av den nye kommunen innen 1. april 2017, og at prosjektleder tiltrer stillingen som rådmann for den nye kommunen etter Stortingsvedtak og kongelig resolusjon, sier Granum i meldingen.

Målet er ifølge fellesnemnda at de to rådmennene som ble vraket fra toppjobben i den nye kommunen, blir med videre også etter sammenslåingen.

- Asker må finne gode løsninger for å sikre kontinuitet i den daglige driften av kommunen parallelt med prosjektet. Som ordfører vil jeg derfor gi rådmannen i oppdrag å finne en god praktisk løsning som det vil være naturlig at vi drøfter i politisk forhandlingsutvalg og i formannskapet, sier Conradi i meldingen.