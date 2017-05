Bare én ville ha toppjobben i ny kommune

Like før helgen ble det klart at Bjørn Sjøvold (52) blir innstilt som ny rådmann i det som skal bli en ny kommune i Indre Østfold fra 2020. Sjøvold overtar nå i juni som prosjektleder for sammenslåingen av Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad og Spydeberg.

Sjøvold har sju år bak seg som rådmann i Hobøl, som er en av de tre “små” kommunene i sammenslåingen, med drøyt 5.000 innbyggere. Den nye kommunen, som kan bli hetende Smaalenene, vil få knapt 44.000 innbyggere.

Ansettelsesutvalget som anbefaler Sjøvold, har bestått av ordførere og tillitsvalgte.

Sjøvold har lederutdanning fra Forsvaret, og har i tillegg utdanning som kommunalkandidat. Sjøvold har tidligere erfaring fra flere offentlige lederstillinger i Ski kommune og jobbet som kommunalsjef i Hobøl før han tiltrådte rådmannsstillingen.

– Bjørn Sjøvold fyller alle kravene til kompetanse, erfaring og egenskaper som er ønsket til stillingen, og han ansees som svært godt kvalifisert for oppgavene, heter det i pressemeldingen som kommunene har sendt ut.

Ifølge ansettelsesutvalget var det ingen av de fire andre rådmennene som ønsket jobben.

Sjøvold blir formelt ansatt om to uker av fellesnemnda for den nye kommunen.