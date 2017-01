Nordmørekommuner klare for samtaler med Trøndelag

Formannskapet vedtok tirsdag å gå videre med en prosess for å skifte fylke, melder kommunen på egne nettsider.

Nå skal både Aure, Smøla, Halsa, Surnadal og Kristiansund på møte i Stjørdal neste uke for å sondere mulighetene for å bli en del av Trøndelag. Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen 1. januar 2018, og i utgangspunktet har Nord-Trøndelag vært skeptisk til å utvide den sørlige delen av den nye fylkeskommunen – med unntak av lille Rindal som allerede har støtte fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal om å bytte fylke.

Av Nordmøres 11 kommuner har dermed nå halvparten tydelig markert ønske om å bryte ut av Møre og Romsdal.

«Forutsetningen for å kunne framlegge et beslutningsgrunnlag for bystyret er at fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag er positive til at deler av Nordmøre blir en del av Trøndelagregionen. Det må også være en forutsetning at det kan framlegges en intensjonsavtale mellom Trøndelag og aktuelle Nordmørskommuner som kan bidra til en utvikling som gagner begge parter», heter det i flertallets vedtak.

Venstre og Sp mot løsrivelse nå

Venstre og Sp stemte mot å fortsette arbeidet for å bli trøndere, og vil heller prioritere å være regionsenter på Nordmøre som en del av dagens fylke. Men også disse partiene vil ha en utredning om å slå sammen Møre og Romsdal og Trøndelag i forbindelse med regionreformen.

Temperaturen er høy i debatten. I et leserinnlegg i Tidens Krav skriver Frp-politikerne Roy-Olav Holten og Geir Nordli dette:

«Vi på Nordmøre må da ikke hjelpe disse på Sunnmøre og i Romsdalen med å bevare fylket Møre og Romsdal. Har vi ikke lært? Er vi så underkuet? Vi har ikke mer å miste! Hva har vi fått, annet en å ha blitt ranet?»

Advarsler fra Sunndal

En av dem som advarer mot å se til Trøndelag, er ordfører i Sunndal Ståle Refstie (Ap).

– Formannskapet i Kristiansund stilles overfor et forslag om å sette seg i førersetet for å få Nordmøre til Trøndelag. Det involverer også oss, og da må vi med respekt å melde også si ifra. Det er ikke ønsket i vår del av Nordmøre. Vi ser veldig mørkt på at Nordmøre skal revne, sier Refstie til Tidens Krav.