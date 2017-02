Ap-fylkeslag mot kommunetvang

Samtlige av de 13 fylkeslederne Klassekampen har snakket med, støtter ledelsen i at partiet skal følge frivillighetslinjen. Partileder Jonas Gahr Støre har lovet alle kommuner som ønsker å omgjøre sammenslåinger som skjer etter tvangsbruk fra dagens regjering skal få innfridd sitt ønske.

Flere Ap-ordførere har imidlertid argumentert for det motsatte, altså at det skal være mulig å tvinge enkeltkommuner inn i en storkommune. Eller for å si det på en annen måte, å bruke styringsretten for å forhindre at enkeltkommuner stanser en fusjon mellom flere villige kommuner.

– Vi støtter den måten å tenke på som Helga Pedersen har lagt fram. Men jeg tror det er litt ulike synspunkter hos oss. Kommuner som kan bli slått sammen med tvang, blir i dag styrt av Ap-ordførere – noen av dem har kanskje ønsket sammenslåing, sier leder Bjørn Egeli i Vest-Agder, et fylke der flere Ap-ordførere er involvert i tvangssammenslåinger:

– Ja, dette er en konsekvens av det vi har sagt om at sammenslåinger er frivillige, istemmer leder Sverre Myrli, leder i Akershus Ap.

