Fra «nødvendig» til «fornuftig»

I programforslaget for kommende stortingsperiode, som ble lagt fram av partitoppene Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik i dag, mener Arbeiderpartiet at «det er fornuftig med endringer i kommunestrukturen der dette betyr en styrking av tjenestetilbudet for innbyggerne».

I programmet for denne stortingsperioden mener Ap derimot at «endringer i dagens kommuneinndeling er nødvendig for å sikre like gode velferdstjenester for alle innbyggere, i funksjonelle og bærekraftige kommuner».