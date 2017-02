– Helt vilkårlig bruk av tvang

Bjugn og Ørland har i flere runder diskutert sammenslåing, men kommunereformen har ført til at Bjugn og Åfjord fattet vedtak om å gå sammen til én kommune.

Flertallspartiene på Stortinget vil derimot slå sammen Bjugn og Ørland, men håper på en større sammenslåing på Fosen uten å bruke ytterligere tvang.

– Kan ikke ta begrunnelsen seriøst

Ordfører Ogne Undertun (Ap) i Bjugn er overrasket over vendingen saken tok i dag.

– Vi fikk til og med forlenget frist av kommunalminister Jan Tore Sanner for å få løsningen med Åfjord i havn. Hvis vi får avslag på en frivillig sammenslåing for å bli tvunget sammen med en annen kommune, så finner vi det krevende å forstå, skriver han i en kommentar til Kommunal Rapport.

Les også: Bjugn og Åfjord vil slå seg sammen

Flertallet på Stortinget mener Ørland er for lite økonomisk robust til å stå alene. Det reagerer Undertun på.

– Selve begrunnelsen, at Bjugn kommune skal sikre Ørland kommune en robust kommuneøkonomi, er ikke mulig å ta seriøst.

Økonomiske nøkkeltall fra de to kommunene viser at Ørland er blant kommunene i landet med aller mest gjeld målt mot inntektene. Korrigert netto driftsresultat har imidlertid vært på normalen for Kommune-Norge i perioden 2013 til 2015, viser tall Kommunal Rapport har utarbeidet i forbindelse med målingen Kommunebarometeret. Bjugn er derimot på Robek, har et stort oppsamlet underskudd per 2015 på 7,5 prosent av brutto driftsinntekter og nesten like høy gjeld som Ørland.

– Fullstendig vilkårlig

Undertun forteller at han selv er mot tvang i det som er solgt inn som en frivillig reform, men vil høre hva kommunestyret mener.

– Det som er spesielt med omfang av tvang, er at den synes komplett fullstendig vilkårlig, mener Ap-ordføreren. Begrunnelsene for tvang finner du i denne artikkelen.

Undertun vil avvente hvordan kommunen skal forholde seg til stortingsflertallets varslete vedtak, men skriver at han «finner det nærliggende å tro at det vil være stor motstand mot tvang» i kommunen.

Ørland: Uaktuelt å «anke»

Høyre-ordfører Tom Myrvold i Ørland avviser på sin side at han vil ha noen omkamp, selv om flertallet i folkeavstemning sa nei til sammenslåing med Bjugn.

Les også: Nei i Ørland

– Det er fullstendig uaktuelt å «anke» et eventuelt vedtak på grunnlag av tvang slik jeg ser det. Som i viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske saker må vi må ha respekt for stortingsvedtak. Det blir fullstendig kaos om man skal reversere vedtak fattet av vår nasjonalforsamling i saker av dette omfang, kommenterer Myrvold.

Han mener enigheten på Stortinget nå åpner for flere løsninger, som uansett vil innebære sammenslåing mellom Bjugn og Ørland.