– KrF sier nei til tvang i kommunereformen

Etter det Aftenposten erfarer gjorde Hareide det fredag klart overfor Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre at partiet ikke kan være med på at Stortinget overstyrer lokale prosesser i kommunereformen. Krf-lederen har ikke kommentert opplysningene.

Hareide, kommunalminister Jan Tore Sanner (H), Venstre-leder Trine Skei Grande og Frps leder i kommunalkomiteen, Helge André Njåstad, møttes mandag forrige uke til toppmøte om kommunereform og regionreform. De samme møttes igjen torsdag, og etter det Aftenposten erfarer gjorde Hareide det da klart at det ville være vanskelig for KrF å være med på noen form for tvang, selv overfor et fåtall kommuner.

Dermed er det kun Høyre, Frp og Venstre som vil sluttføre kommunereformen og gjennomføre et fåtall tvangssammenslåinger.

I januar meldte Aftenposten at det i kommunereformen kan være aktuelt med rundt 10 tvangssammenslåinger av kommuner.

