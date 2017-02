Nær avklaring om tvang

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har siden før jul forhandlet på Stortinget om bruk av tvang i kommunereformen. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og partilederne i Venstre og KrF har også vært involvert i samtalene.

Et stortingsflertall av disse fire partiene og Arbeiderpartiet vedtok i 2014 at kommunereformen skal baseres på frivillighet, men at det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller dersom regionale hensyn tilsier det.