Raser mot bruken av tvang

Ordfører i Leikanger Jon Håkon Odd (Ap) avbrøt vinterferien da det ble kjent at kommunen skal slås sammen med tvang med Balestrand og Sogndal.

I formiddag møter han kollegene i de to andre kommunene som står på tvangslista fra Høyre, Frp, KrF og Venstre.

– Jeg er fremdeles gretten, sier Odd om vedtaket.

Han har de siste dagene vært en synlig opponent mot ideen om tvang.

Ordføreren viser til at kommunen har gjort alt som den har blitt bedt om i prosessen, som endte med stor deltakelse og et tydelig nei til sammenslåing.

– Endrer spillereglene

– De har holdt innbyggerne for narr ved å kalle dette en frivillig reform, for så å endre spillereglene helt på oppløpet og velge noe helt annet. Alle evalueringer av tidligere sammenslåinger viser at lokal forankring og vilje til å gjennomføre er en forutsetning for å lykkes, sier Odd til Kommunal Rapport.

I Leikanger var overraskelsen stor da Fylkesmannen i Sogn og Fjordane kom med forslaget om sammenslåing med Sogndal og Balestrand. Sogndal, Luster og Leikanger var et reelt alternativ lokalt – ingen hadde ifølge Odd vurdert Sogndal og Balestrand før fylkesmannen kom opp med ideen. Luster var imidlertid lite interessert.

Første gang de tre ordførerne møttes for å diskutere sammenslåing, var da også etter at forslaget lå på bordet fra staten. Da stilte Leikanger blant annet krav om å bli kommunesenter ut fra en geografisk vurdering – noe som ifølge Odd var en grunn til at det ikke ble videre forhandlinger.

En ny kommune vil bare ha drøyt 11.000 innbyggere, hvorav de aller fleste bor i Sogndal i dag. Men det blir ferjeforbindelse i en ny kommune, lange avstander og dårlig logistikk, ifølge Odd.

– Jeg skulle ønske vi hadde et vesentlig bedre grunnlag å bygge dette på.

Redde for tjenestene

Odd ønsker naturlig nok regjeringsskifte, men mener samtidig at signalene fra Ap og Senterpartiet om at de som ikke ønsker tvang skal kunne få slippe det, også kan komplisere prosessen.

– Det blir en vanskelig balansegang både å ivareta innbyggernes ønske om å holde fram som egen kommune, og samtidig konstruktivt være med og bygge en ny. Å stå alene vil fordre et nytt stortingsflertall fra høsten av. Men det er én av mange grunner til å bytte regjering, mener Odd.

– Folk i Leikanger er redde for å bli en salderingspost for å ivareta tjenestetilbudet i Balestrand, og siden vi er så nær Sogndal som vi er. Folk er redd for skolen, legetjenesten og jordmor. Det blir viktig å få klarhet i dette. Mange kommunalt ansatte frykter for framtiden, sier ordføreren.