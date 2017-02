Vil ha omkamp

– Jeg er fundamentalt uenig i at det skal brukes tvang. Særlig etter at vi lojalt har gjennomført en langvarig og grundig prosess der Nærøy med folkeavstemning sa ja forutsatt at intensjonsavtalen ble lagt til grunn, skriver Aspli i en kommentar til Kommunal Rapport.

Forhandlingene mellom Vikna og Nærøy ledet fram til intensjonsavtale, men Nærøy vedtok senere å gå videre med interkommunalt samarbeid i regionen. Nå skal altså de to slås sammen med Bindal og Leka.

Aspli reagerer på at de fire kommunene som nå slås sammen ikke er av den typen som er nevnt som kandidat tidligere. Det typiske eksempelet som har vært brukt, har vært der tre kommuner sier ja og én sier nei.

– Omfanget av tvang er sjokkerende og meningsløst, og helt uten sammenheng. Her er kommuner som ikke er inneklemt eller står i veien for andre kommuner som vil slå seg sammen.

De fire kommunene vil få om lag 11.500 innbyggere når de går sammen til Ytre Namdal. Nærøy er den største av de fire kommunene.

– Vil du jobbe for å endre dette forslaget, eventuelt be om å slippe sammenslåing hvis det blir regjeringsskifte?

– Jeg vil gå inn for å endre vedtaket om nabokommunene ikke aksepterer framforhandlet intensjonsavtale, svarer Aspli.

I slutten av januar skrev han brev til Kommunaldepartementet der han understreket at Nærøy ikke kan regnes som ufrivillig alene – selv om kommunen fattet positivt vedtak om sammenslåing med Vikna. Alternativet var mer interkommunalt samarbeid, ifølge kommunestyrevedtaket i fjor høst.

I enigheten mellom de fire partiene på Stortinget heter det dette om de fire: «Uten en ny kommune i Ytre Namdal vil både Leka og Bindal utgjøre sårbare kommuneøkonomier, både med tanke på tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. Å beholde den nåværende kommunestrukturen i Ytre Namdal er ikke forsvarlig for stortingsflertallet».