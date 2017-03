Reformen får kritikk fra begge sider

Professor Nils Aarsæther mener det må lages et system for å fange opp ulempene ved småkommunene som nå blir skjult i de nye, større kommunene. Et eksisterende eksempel på problemet er ifølge professoren hvordan Bodø må finansiere en kostbar skolestruktur i gamle Skjerstad, noe den gamle lille kommunen fikk dekket av storsamfunnet tidligere. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke