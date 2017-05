Bodø mener regjeringen overkjører dem

Det er «viktig og nødvendig for Steigen kommune å bli en del av en større enhet, slik at innbyggerne sikres gode og likeverdige tjenester også i framtiden», skrev Sanner i et brev til Stortinget onsdag.

Det var kommunens vanskelige økonomiske situasjon som gjorde at et knapt flertall i Steigen kommunestyre nylig vedtok at de ønsker å slå seg sammen med Bodø. Steigen har tidligere vedtatt å fortsette som egen kommune to ganger, etter to klare folkeavstemninger.

– Overkjøring

Bodø var i utgangspunktet positive til en storkommune i Saltenregionen, men bystyret konkluderte i februar med at sammenslåing ikke er aktuelt, fordi naboene hadde fattet klare vedtak mot.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) er fortvilet over at regjeringen ikke tar dette vedtaket på alvor.

– I beste fall er denne prosessen merkverdig. Den framstår som en overkjøring av bystyrets vedtak, sier hun til NRK Nordland.

Hun mener vedtaket er klart, og sier at departementet ikke har vært i kontakt med dem for å få en klargjøring.

Etter de nye signalene fra regjeringen, har ordføreren nå innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte mandag. Her skal Bodøs standpunkt gjøres krystallklart.

Regionalt ansvar

Kommunalministeren mener Bodø har et ansvar som regionsenter:

– I vår vurdering av saken legger vi til grunn at Bodø som ansvarlig regionsenter vil legge til rette for en sammenslåing som vil gi innbyggerne i Steigen gode og likeverdige tjenester i framtiden, sier han til NRK.

Over tid mener han flere kommuner i Salten vil gå sammen med Bodø.

Helge André Njåstad (Frp), leder i Stortingets kommunalkomité, støtter Sanner.

– Når kommuner rundt storbyer banker på, så synes jeg man gjr klokt i å åpne døra, sier Njåstad til NRK.

Han peker på at Bodøs vedtak i vinter var basert på at Steigen hadde sagt nei til sammenslåing, men at kommunestyret nå har snudd. Da mener han Bodø bør se på saken med nye øyne.

