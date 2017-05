Steigen frir til Bodø

Et knapt flertall i kommunestyret i Steigen, på ni mot åtte stemmer, vedtok onsdag kveld å sende en henvendelse til Stortinget der de ber om en sammenslåing med Bodø, melder NRK Nordland.

Kommunestyret i Steigen har to ganger tidligere avvist sammenslåing, og innbyggerne har sagt klart nei i to folkeavstemninger. Det er den elendige økonomien og debatt om skolenedleggelser som sist uke gjorde at et flertall vedtok å behandle saken for tredje gang.

Flertallet bestod av Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Frp og Pensjonistpartiet.

Bodø skeptiske

Bodø har tidligere vært åpne for sammenslåing med nabokommuner, men i det siste vedtaket tidligere i år vedtok flertallet å si nei til sammenslåing med Steigen.

Ordfører Ida Marie Pinnerød (Ap) er blant Bodø-politikerne som har vært skeptisk til å slå seg sammen med Steigen mot innbyggernes klare råd, ifølge Avisa Nordland.

En ringerunde NRK har gjort til partier i Bodø bystyre viser at flertallet vil avvise nabokommunen.

Det gjenstår å se om Bodø vil forholde seg til et flertallsvedtak i kommunestyret eller til de rådgivende folkeavstemningene.

Stortinget åpne

Flertallet i Steigen ber Stortinget ta avgjørelsen.

Her skal kommunalkomiteen avgi sin innstilling om kommunereformen 1. juni, og den skal behandles 8. juni.

Komitéleder Helge André Njåstad er åpen for å behandle en sammenslåing av Steigen og Bodø.

– Vi skal klare å få til en sammenslåing av Bodø og Steigen før sommeren dersom begge kommunene ønsker dette, sier Njåstad til Avisa Nordland.