Ikke flertall for ett Fosen nå

Torsdag hadde de sju kommunene på Fosen kommunestyremøte for å ta stilling til om Fosen skulle bli én kommune. Det ble to ja, tre nei og to tja.

I ekspressfart har regionkommunen blitt utredet og tatt stilling til. De sju kommunestyrene ble bedt om å ta stilling til en villighetserklæring. Det vil si at de skulle si ja til å jobbe videre med sammenslåingen. For en del kommuner ble det for raskt. Bjugn og Ørland er foreslått tvangssammenslått av regjeringen hvis de ikke går inn for en kommune på Fosen. Det fikk Bjugn til å si ja, mens Ørland sa nei.