Sp mener kommuner bør sende trøstepenger tilbake

Regjeringen har besluttet å dele ut en pott på 36 millioner kroner til 23 kommuner som stemte for sammenslåing, men som fikk nei fra naboen.

Bakgrunnen er at kommunene ufrivillig ble værende små, og de gikk dermed glipp av regjeringens omlegging av inntektssystemet som gir større kommuner mer penger.

Senterpartiets Geir Pollestad synes lite om at kommunene belønnes på denne måten, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Send pengene tilbake til regjeringen, eller del dem med naboene, sier han.

Pollestad, som i tillegg til å være stortingspolitiker også er medlem i Time kommunestyre, bruker kommunen som et eksempel på det han mener gir urimelige utslag.

– Det var ikke særlig vanskelig for Time å få til et ja, når en har det største senteret og vil bli tyngdepunktet i en ny kommune. Men på Jæren blir det helt feil å si at Time gjorde mer for å lykkes med sammenslåing enn det Klepp og Hå gjorde. Man må kunne følge innbyggernes råd uten å få straff fra staten, mener Pollestad.

(©NTB)