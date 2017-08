150 millioner fordelt på nye kommuner

Infrastrukturmidler 5 millioner kroner Hobøl, Askim, Spydeberg, Eidsberg, Trøgstad Ålesund, Ørskog, Sandøy, Skodje, Haram 4 millioner kroner Audnedal, Lyngdal Aurskog-Høland, Rømskog Balestrand, Leikanger, Sogndal Bø, Sauherad Eid, Selje Fjell, Sund, Øygarden Flora, Vågsøy Fræna, Eide Halsa, Hemne, Snillfjord Hammerfest, Kvalsund Hornindal, Volda Kristiansand, Songdalen, Søgne Lindesnes, Mandal, Marnardal Molde, Midsund, Nesset Moss, Rygge Namsos, Fosnes, Namdalseid Narvik, Ballangen, Tysfjord Norddal, Stordal Odda, Ullensvang, Jondal Os, Fusa Sandnes, Forsand Skedsmo, Fet, Sørum Ski, Oppegård Stavanger, Rennesøy, Finnøy Tjeldsund, Skånland Tranøy, Lenvik, Torsken, Berg Tønsberg, Re Vikna, Nærøy, Leka, Bindal Voss, Granvin Ørland, Bjugn 3,5 millioner kroner Drammen, Nedre Eiker, Svelvik Trondheim, Klæbu 3 millioner kroner Lindås, Radøy, Meland Steinkjer, Verran 2 millioner kroner Hamarøy, Tysfjord Hitra, Snillfjord 1 million kroner Larvik, Lardal Nøtterøy, Tjøme Sande, Nye Holmestrand

Alle kommunene som skal slå seg sammen har søkt om tilskudd fra potten på 150 millioner kroner til infrastrukturtiltak. Nå er søknadene behandlet, og 41 av 47 sammenslåinger får støtte. Disse involverer 104 kommuner.

– Tilskuddene går til veier og felles digitalisering, og vil bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen. Jeg er glad for at så mange kommuner planlegger konkrete tiltak for å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– Julenisse

Per Olaf Lundteigen (Sp) er kritisk til at statsråder deler ut penger i valgkampen.

– Dette skal da Sanner reise rundt som en snill julenisse og dele ut i valgkampsammenheng. Det kjører norsk politikk ned på et lavmål, og gjør at politikerforakten øker, sier han til Klassekampen.

Lundteigen mener det minner om å kjøpe stemmer, og legger til at han også var kritisk til liknende valgkamputdelinger til kommunene under den rødgrønne regjeringen.

Maks 5 millioner hver

Tilskuddsordningen kom på plass i samarbeid med KrF og Venstre i Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet for 2016. Da var potten på 50 millioner kroner. I år ble den økt til 150 millioner. Maksimalt tilskudd til hver sammenslåing i 2017 er 5 millioner.

Sammenslåingene i Indre Østfold og rundt Ålesund, som begge involverer fem kommuner, er de eneste som får 5 millioner. De aller fleste får 4 millioner, noen får litt mindre. De tre sammenslåingene som skal gjennomføres i Vestfold i løpet av 2017 får 1 million kroner hver, fordi de også fikk midler i fjor.

Seks sammenslåinger får ikke innvilget sine søknader, uten at departementet begrunner det nærmere.

Digitalisering

De fleste har søkt om og fått tilskudd til digitalisering av tjenester i den nye kommunen. Noen vil bruke pengene på bedre bredbåndstilknytning.

Noen kommuner vil bruke de relativt beskjedne ekstramidlene til veiprosjekter. Fylkesveier skal utbedres i Audnedal og Lyngdal og i Nye Lindesnes. I Sauherad og Bø skal sykkelvei prosjekteres, og i Holmestrand og Hof skal det lages tursti.