Mener tvangsvedtak kan bli opphevet selv med blå regjering

STEINKJER

Senterpartiet gjorde et brakvalg i Nord-Trøndelag, men Høyre gjorde også et godt valg. Dermed ble det ikke plass til Bjørn Arild Gram på Stortinget. Han fortsetter som ordfører og nestleder i KS. På valgvaken i Trønderavisa i Steinkjer var alle spente på om Gram skulle forlate byen. Den populære ordføreren trengs i rådhuset, ble det sagt. Steinkjer skal etablere seg som administrasjonsby for den nye trønderregionen. Senterpartiet gjorde et knallvalg i Steinkjer, og gikk fram med 9,5 prosentpoeng til 26,9 prosent. Men det blir bare ett mandat fra Nord-Trøndelag , og det er Marit Arnstad.

Les også: KrF vil ha reformpause

- Jeg trives godt som ordfører og nestleder i KS. Så for min egen del er jeg ikke skuffet. Men jeg er veldig skuffet over at det ikke ble regjeringsskifte, sier han.

Det Gram derimot er veldig glad for er at det ikke lenger er flertall i det nye Stortinget for tvangssammenslåing av kommuner. I Nord-Trøndelag har de tvangssammenslåing av Leka, Vikna, Nærøy og Bindal. Bindal og Leka har sagt klart ifra at de vil søke om oppløsning av denne sammenslåing. Mange har trodd at det avhenger av et regjeringsskifte. Men det mener Gram at det ikke gjør.

- Det var bare Høyre, Frp, og Venstre som stemte for tvang. Nå må regjeringen støtte seg på både Venstre og KrF, og KrF er ikke for tvang, påpeker Gram.

Han tror Stortinget vil løse opp tvangssammenslåingen i Nord-Trøndelag, og andre tvangssammenslåinger. Kommunene kan søke Stortinget om oppløsning, og dermed tror Gram at flertallet vil gå inn for det.

Leka-ordfører Per Helge Johansen (Sp) var med på Trønderavisens valgsending og var klar i sin melding.

- Leka gir seg aldri. Vi skal være egen kommune, sier han til Kommunal Rapport. Leka har 584 innbyggere.

Les også: Historisk reform i Stortinget

Gram mener at regjeringen, som nå har et tynnere parlamentarisk grunnlag, ikke kan fortsette kommunesammenslåingen som før. Selv unntaksvise tvangssammenslåinger blir det umulig å gjennomføre, mener han.