Fem sammenslåtte Østfold-kommuner har fått nytt navn

Erik Unaas, ordfører i Eidsberg kommune, betegner tirsdagen som en historisk dag for 45.000 innbyggere og 133 kommunestyrerepresentanter i fem kommuner.

–Jeg er lettet over at den nye kommunen som vi sammen skal bygge endelig kan kalles noe annet enn 5K, og at det blir et nytt og samlende navn. Indre Østfold kommune er nøytralt og beskrivende, selv om noen helt sikkert ønsket seg et mer kreativt navn, sier han.

Sammenslåingen av de fem kommunene var et av elleve tilfeller av tvang da kommunereformen ble banket gjennom på Stortinget i juni.

