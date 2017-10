Fylkesmann: Ulovlig å stoppe ny avstemming om sammenslåing

Da et flertall i kommunestyret før sommeren krevde å få behandlet spørsmålet om kommunesammenslåing i Forsand på nytt, avviste ordfører Bjarte Dagestad (H) å behandle saken. Den sto ikke på sakskartet, selv om det nettopp var kravet om ny behandling som var bakgrunnen for det ekstraordinære møtet.

Tidligere ordfører Tom Guse (KrF) sa den gang til NRK at møteledelsen var «på grensen til diktatur». Dagestad avviste saken med at han mente det var en omkamp.

Men ordføreren tok feil, konkluderer Fylkesmannen i Rogaland, som etter fire måneder er ferdig med å kontrollere lovligheten av vedtaket. Tidligere har Kommunal Rapports faste spaltist og jusekspert Jan Fridhjof Bernt overfor NRK også påpekt at handlemåten var ulovlig.

– Det handler om tillit og om samarbeidsklimaet framover. Troen på at ordføreren jobber for det beste for kommunestyret, ble svekket, og tilliten til ordføreren er definitivt svekket, sier Guse til NRK nå.

Ordføreren peker på at saken ble tatt opp igjen nok en gang uka etter, men i mellomtiden hadde Stortinget rukket å behandle kommunesammenslåingen mellom Sandnes og Forsand – basert på det tidligere lokale vedtaket om å si ja til å gå inn i Sandnes.

Det er ingen fast veiforbindelse mellom Sandnes og Forsand i Ryfylke, innbyggerne i den lille kraftkommunen må reise med ferje inn til byen. Det skal være en av grunnene til at det ikke lenger er politisk flertall for sammenslåingen.

Aps nestleder Hadia Tajik sier til NRK at Ap anser sammenslåingen som frivillig, siden det fra før finnes et «ja» til sammenslåing i Forsand.