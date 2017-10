Sørum ber Stortinget reversere sammenslåing

Et knapt flertall gikk inn for å be om en omgjøring av sammenslåingsvedtaket i et kommunestyremøte i Sørum denne uka, melder NRK.

Vedtaket har støtte i kommunens befolkning, som ga et klart nei til sammenslåing i folkeavstemningen i høst.

Stortinget vedtok i juni at Skedsmo, Fet og Sørum skal slås sammen 1. januar 2020. Også i Skedsmo og Fet var det flertall imot sammenslåing, der henholdsvis 18 prosent og 44 prosent avga sin stemme.

