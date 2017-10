20 gamle sanger går igjen i norske barnehager

Sammen med høyskolelektor Elisabeth Anvik og førstelektor Siri Haukenes ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), har Hagen kartlagt sangmateriale i barnehager i Oslo og Akershus i en periode på over seks år. Det skriver Aftenposten.

– Ingen av de 20 mest populære sangene er laget etter 1990, sier Hagen. Forskerne mener sangene i liten grad speiler samfunnet for øvrig og at det viser mangel på mangfold.

– Det som imidlertid slår oss, er at sangene i dag brukes med en pedagogisk hensikt. Man synger ikke lenger bare for å synge, men for å lære, sier Hagen. Likevel trekker hun fram noe positivt i bruken av de eldre årgangene.

– Det handler om en overlevering av tradisjoner, en kulturarv. Det er viktig at vi har noen sanger som alle kjenner til, og som vi kan samles om.

Forskerne mener at også ansattes selvtillit rundt sang og musikk spiller en viktig rolle for hvilke sanger som blir brukt.

– Det handler nok også om at man ofte holder seg til de sangene man kan, i stedet for å lære seg nye, sier Anvik. Hun sier at man ofte tror sanger for barn må være enkle, men påpeker at barn har en enorm evne til å lære seg språk og kompliserte musikalske toner.

