Hvordan måle en god kulturkommune?

Kategoriene som blir målt i Kulturindeksen til Telemarksforsking er:

Kunstnertetthet, kulturarbeidere, museum, konserter kino, bibliotek, scenekunst, kultur for barn og unge som kulturskole og kulturell skolesekk, sentrale økonomisk tildeling og frivillighet er kategoriene.

Røros topper indeksen som så mange år før. Hvorfor?

Kulturloven pålegger kommuner og fylkeskommuner å ha et kulturtilbud til sine innbyggere. Det heter i loven at fylkeskommuner og kommuner skal sørge for et bredt spekter av kulturaktivitet regionalt og lokalt. Kulturlivet skal ha forutsigbare utviklingskår. Kommunene skal også sørge for å fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet, og legge til rette for at innbyggerne kan delta i kulturaktiviteter. Økonomiske støtteordninger pluss andre virkemidler og tiltak skal gjøres kjent for personer, organisasjoner og institusjoner som driver med kultur.