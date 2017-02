Kulturminner forfaller på kronprinsparets eiendom

Både fagfolk og Asker kommune reagerer nå på forfallet, skriver NRK.

De to bygningene det gjelder, er husmannsplassen Bråtan og Rødlåven, som ligger like sørvest for hovedgården.

– Vi som bor her i Asker, synes det er utrolig trist at de ikke blir tatt vare på. Det går an å sette Bråtan i stand, slik at folk kan bo her, sier Fredrikke Hegnar von Ubisch, direktør ved Asker museum.

Kronprinsparets bolig i Asker har 41 større og mindre bygninger på eiendommen, mange av dem gamle. I 2014 ble det søkt om å rive ni av byggene, inkludert Bråtan og Rødlåven.

Planene vakte imidlertid sterke reaksjoner hos lokalhistorikere og politikere. Både Asker kommune, Akershus fylkeskommune og fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefalte å avvise søknaden på grunn av den lokalhistoriske betydningen.

Kronprinsparet trakk søknaden og lovet i stedet å pusse opp Bråtan og Rødlåven. Men tre år senere har ingenting skjedd, skriver NRK.

Slottet har ikke ønsket å bli intervjuet om saken, men opplyser i epost at det ikke foreligger noen planer for bygningen.

