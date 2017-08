Skatepark sparket i gang politisk karriere

– Hva går jobben din ut på?

– Som leder i levekårsutvalget leder jeg det daglige arbeidet i utvalget og holder kontakt med kommunale aktører, ikke minst kommunalsjefene. Levekår er et veldig stort område, det spenner fra nyfødte barn til eldre personer. Samtidig sitter jeg i formannskapet. Det innebærer at jeg både sitter dypt nede i utvalgsarbeid og samtidig har et helhetsbilde.