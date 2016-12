Støtter at rådmannen overtar personalansvar

I dag har kommunestyret det øverste arbeidsgiveransvaret i kommunen, men de delegerer det ofte til rådmannen.

Kommunelovutvalget foreslo i sin utredning i mars å lovfeste at rådmannen skal ha det fulle løpende personalansvaret, mens de folkevalgte skal ha et overordnet ansvar for arbeidsgiverpolitikken. Det vil i så fall bety at rådmannen får økt myndighet på bekostning av politikerne.