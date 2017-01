Krisekommune har funnet ny rådmann

Kommunal Rapport har med jevne mellomrom de siste 20 årene skrevet om økonomien i Grue kommune, som havnet i Register om betinget godkjenning og kontroll (Robek) for tredje gang i sommer – og som ble en av budsjettaperne for 2017.

Nå har ordfører Wenche Huser Sund (H) og formannskapet innstilt Malin Westby Skoglund (40) som ny rådmann, melder avisa Østlendingen.

Tidligere økonomisjef i Eidskog

Skoglund er i dag controller hos John Deere Forestry, men har tidligere jobbet lenge med økonomien i Eidskog kommune – en annen fattig hedmarkskommune som kom ut av Robek etter 10 år i 2013.

– Jeg ser på rådmannsstillingen i Grue som veldig spennende, og jeg synes også økonomien ser lysere ut for Grue nå, sier Skoglund til avisa.

Hun søkte jobben først etter at søknadsfristen ble forlenget, og var hemmelig søker. Ifølge avisa Glåmdalen kom det til to ekstra søkere da fristen ble forlenget – begge disse var unntatt offentlighet på søkerlista.

– Vi har trua på Malin, og vi synes hun var en bra kandidat med god kompetanse. Hun har gjort en veldig god jobb i Eidskog, og sier kommunestyret ja, så går vi videre i forhandlingene, sier Sund til Østlendingen.

Må få flere innbyggere

Ordføreren hadde klare tanker om hvordan Grue skal komme seg ut av den økonomiske hengemyra, da hun ble intervjuet av Kommunal Rapport i fjor.

– Vi må snu befolkningsutviklingen. Befolkningsvekst har veldig mye å si for bunnlinja, sa Huser da.

– Vi må framsnakke kommunen og skape glød. Når Vestlandet går på en oljesmell, sendes det 4 milliarder kroner dit. Da tenker jeg: «Hva har de tenkt her?» Det er veldig få i Grue som har ropt på tiltak. Vi har alltid klart oss selv. Vi har arvet jobben på sagbruket etter bestefar og tenkt at «Når det var godt nok for bestefar, så er det godt nok for meg», mener ordføreren.

Avtroppende rådmann Turid Bjerkestrand går tilbake til jobben som økonomisjef i Grue, en jobb hun også hadde før hun ble rådmann i 2012.

– Å være rådmann er en av de mest krevende og komplekse stillingene man kan inneha, og for meg er dette i realiteten et verdivalg på nåværende tidspunkt, sa Bjerkestrand til Østlendingen da avgangen ble kjent i august i fjor.