Prisen for å kaste rådmann: 18 måneders etterlønn

Det skriver Kommunal Rapports ukeavis i dag, torsdag.

Kommunal Rapport har samlet inn sluttavtalene som rådmennene med en eller annen fallskjerm inngikk i fjor. Avtalene er vidt forskjellige, men har noen fellestrekk:

Relativt lang periode med etterlønn

Krav om taushet

Frihet til å ta ny jobb uten å miste fallskjermen

Advokatutgifter dekket

Til sammen har vi funnet fram til 15 sluttavtaler som ble inngått i fjor og som har et eller annet økonomisk element.

I praksis er standarden nå at en kastet rådmann kan ta ny jobb, uten at etterlønnen blir påvirket av det.

Seks avgåtte rådmenn har signert på at både de selv og kommunen har forbud mot å omtale den andre parten negativt. Slik dette er formulert i sluttavtalene, kan det leses som om det gjelder for alle typer forhold.

Advokat Frode Lauareid ved KS Advokatene understreker at forbudet mot negativ omtale er myntet på situasjonen som ledet til rådmannens avgang.

– Ofte er det uenighet mellom politisk ledelse og rådmannen om hvordan ting skal fungere. Politikerne skal ikke gå ut og kritisere rådmannen for hvorfor man havnet i den situasjonen at arbeidsforholdet ble avsluttet, og det skal heller rådmannen gjøre overfor politikerne. At man velger å avslutte i minnelighet innebærer også at man opptrer minnelig overfor hverandre.

