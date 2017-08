Tilbud til rådmannen: 0 kroner

Heidi Vildskog sa opp som rådmann i Spydeberg i mai og sluttet 31. juli. Hun krevde samtidig etterlønn i 18 måneder, samt 93.600 kroner i studiestøtte – tilsvarende 1,9 millioner kroner totalt – under henvisning til arbeidsavtalen.

Her heter det at rådmannen har rett til en slik etterlønn forutsatt at hun står i jobben til ny rådmann etter sammenslåingen med fire nabokommuner er identifisert.