Ung leder: Ble sjef tross ras, usikkerhet og mistillit

– Svalbard er særlig utsatt for klimaendringer. Hvordan er det å være teknisk sjef i et område som gjennomgår store endringer på kort tid?

– Det er utfordrende. Vi hadde to snøras som gikk mot bebyggelsen, og en bro forsvant på grunn av store mengder nedbør. Byen var en «company town», bygget opp etter gruvedrifta til Store Norske. De gamle husene består hovedsakelig av brakkebygninger av dårlig bygningsmasse. Det er vanskelig å forutsi hvor store klimaendringene vil være. Det blir å løse fortidas problemer på best mulig måte, samtidig som vi planlegger for framtida.