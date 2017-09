Søkte etter fristen - fikk jobben

Ansettelsesutvalget i Ålesund innstiller på at rådmann i Ålesund Astrid Eidsvik skal bli rådmann når kommunen blir slått sammen med Ørskog, Skodje, Sandøy og Haram.

Det går fram av en pressemelding fra kommunen.

Da søknadsfristen gikk ut 15. august, var det fire søkere. To av dem var rådmennene i Ørskog og Skodje. Eidsvik hadde da ikke søkt, men sa til Sunnmørsposten at hun kunne komme til å søke etter fristen.

Ifølge kommunen var det to som søkte stillingen etter at fristen var gått ut og den øvrige søkerlista allment kjent.

Den som får jobben som rådmann skal også være prosjektleder for sammenslåingen. Det betyr at Ålesund må skaffe seg en ny rådmann for perioden fram til 1. januar 2020.

Fellesnemnda for nye Ålesund skal vedta ansettelsen i et møte torsdag neste uke, 5. oktober.

– Rådmannen i nye Ålesund skal også være prosjektleder for etableringen av den nye kommunen og vil ha en sentral rolle i å bygge og utvikle den i samarbeid med de sittende rådmennene og de fem deltakende kommunene for øvrig, heter det i pressemeldingen fra kommunen.