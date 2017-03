Firma: Direkteanskaffelser vanlig i bransjen

«Jeg vil påpeke at det er stor sannsynlighet for at du vil finne brukere som får private tjenester uten at det har blitt gjennomført etter reglene om anskaffelser hos mange aktører», skriver han i en mail til Kommunal Rapport.

Han forteller at han tidligere har jobbet for andre private aktører og opplevd ofte at kommunene tok direkte kontakt for plassering av en beboer. Direkteanskaffelser i bransjen har ifølge Andersson minsket ettersom kommunene har økt sin kompetanse på området.