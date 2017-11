Krever opprydding i Lenvik

Kommunal Rapport har skrevet flere artikler knyttet til kontrakter innngått av Lenvik kommune, hvor habilitet har vært et element. En avtale involverer et firma der rådmannens sønn har hatt en sentral rolle. En annen sak gjelder kontrakter gitt et arkitektfirma. KomRev Nord er nå i ferd med å avslutte granskingen av den første kontrakten, og skal starte å granske arkitektkontrakten.

Nylig ble det også kjent at kontrollutvalget gir rådmannen kritikk for inhabilitet ved ansettelse av ruskonsulent. Rådmann Margrethe Hagerupsen har ifølge Troms Folkeblad varslet ansatte i kommunen om at hun ikke kommer tilbake fra sykmelding før åremålet går ut ved nyttår.

Nordlys skriver torsdag at uavhengig kommunestyrerepresentant Jasmin Agovic-Nordaas anser saken i Kommunal Rapport for å være meget alvorlig, og krever nå at det ryddes opp.

– Det er avdekket altfor mange saker om inhabilitet i Lenvik kommune slik at jeg ikke kan gjøre noe annet enn å definere det som ukultur på rådhuset. Dette er etter min mening så alvorlig at det ikke kan vedvare, sier han.

Agovic-Nordaas mener Lenvik har en likegyldig tilnærming til lov om offentlige anskaffelser, og viser til at kommunen i mange saker har blitt felt av Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Lokalpolitikeren skrev i juni i år også et debattinnlegg om saken: “Fake news” har nådd Lenvik kommune.

Etterlyser ordføreren

Ordfører Geir-Inge Sivertsen har vært svært kritisk til Kommunal Rapports omtale av saken.

Agovic-Nordaas mener ordføreren må innse at kommunen har et problem.

– Hvis ikke, anser jeg han som en del av denne ukulturen, sier Jasmin Agovic-Nordaas til Nordlys.

Ordføreren kommenterer saken skriftlig til avisa:

«Jeg leser ikke Kommunal Rapport. Meg bekjent er det ingen saker vedrørende spørsmål om habilitet som er til politisk behandling. Det er to saker som er til vurdering i Kontrollutvalget som ikke er ferdig behandlet», skriver han.

12. oktober fattet kontrollutvalget dette vedtaket:

““Kontrollutvalget retter sterk kritikk til rådmannen for at de grunnleggende regler for avledet habilitet etter forvaltningslovens § 6 tredje ledd, jf. § 6 første ledd c) ble brutt”.