Lærerkonflikten tøffest

I dag har KS-direktør og sjefforhandler Per Kristian Sundnes sin siste arbeidsdag i KS. Han mener det er godt tidspunkt for pensjonering.

– Det er ingen stor konfliktfare verken i mellomoppgjøret til våren eller hovedoppgjøret i 2018, selv om det kommer noen endringer i avtaleverket. Mesteparten av pengene for det kommende året har vi brukt opp også, sier Sundnes, og sikter til at lønnsøkning for 2017 ble avtalt allerede i vår.