Reallønna gikk ned i 2016

Lønnsveksten i industrien ble etter oppgjøret i fjor anslått til 2,5 prosent. Kommunesektoren fulgte frontfaget, og endte på det samme. I dag kom fasiten fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene. Den viser at anslaget for kommunene slo til, mens lønnsveksten i industrien samlet bare var 1,75 – 2 prosent.

Samtidig sprengte prisstigningen alle forventninger i fjor, særlig på grunn av høye strømpriser. Konsumprisindeksen økte med hele 3,6 prosent fra 2015 til 2016 – den høyeste veksten siden 2008. TBU anslår årets prisvekst til 2 prosent.