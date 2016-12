Oppsiktsvekkende og beklagelig

Nå skapes det usikkerhet om Norges engasjement i denne typen samarbeids-prosjekter.

Kuttet framkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 hvor det foreslås å fjerne den statlige støtten på 20 millioner kroner til det nordiske samarbeidsprosjektet Öresund-Kattegat-Skagerrak. Dette vil få svært uheldige konsekvenser for det regionale utviklingsarbeidet vi gjør i samarbeid med andre regioner i Sverige og Danmark, blant annet innen transport, næringsutvikling og miljø.

Dette er en del av Interreg-samarbeidet, som har vært en mulighet for fylker på Østlandet for å kompensere for lav andel av midler til regional utvikling. Det er en kraftig nedprioritering av europeisk samarbeid og de regionale programmene, som har gitt oss muligheter til utvikling på viktige områder.

Staten tildeler årlig midler til regional utvikling, men disse har vært skjevt fordelt. Mens Finnmark tidligere har fått rundt 400 millioner, har Akershus ligget stabilt på 22–23 millioner kroner. Mesteparten av dette har imidlertid vært bundet opp i «tvungen» deltakelse i statlige satsinger som SIVA og Innovasjon Norge.

Både danske og svenske regioner og kommuner deltar i samarbeidet Öresund-Kattegat-Skagerrak, som har Østfold, Agder-fylkene, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus med i samarbeidet. Det er innovasjon, samferdsel, miljø, vannforvaltning og felles arbeidsmarked det blant annet jobbes med.

Nå skapes det usikkerhet om Norges engasjement i denne typen samarbeidsprosjekter. For Oslo og Akershus som helhet, har programmet gitt muligheter for næringssamarbeid og politiske diskusjoner om strategisk utvikling med viktige regioner som Göteborg-regionen, Skåne og ikke minst København-regionen.

Det som allerede er i gang, vil fortsette. Men programperioden varer helt til 2020, og det virker for meg helt uforståelig at regjeringen foreslår dette kuttet midt i programperioden uten forutgående evaluering og uten forvarsel. Det rammer både oss og andre norske aktører. Og ikke minst rammer det våre svenske og danske partnere.

Det sender også svært dårlige signaler til EU om at Norge ikke lenger er en stabil og forutsigbar samarbeidspartner.