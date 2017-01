Hvordan kan vi best mobilisere frivillige?

Vår jobb strekker seg lenger enn til å være et bindeledd mellom den frivillige og den som har bruk for litt hjelp.

Mobilisering av frivillige krefter innen omsorgssektoren er noe mange kommuner nå er opptatt av. Nasjonalforeningen for folkehelsen har i løpet av et par år inngått samarbeidsavtaler med ca. 120 kommuner om ordningen «Aktivitetsvenn».

Aktivitetsvenn handler om å lære opp frivillige til å bidra til at personer med demens kan få delta i gode aktiviteter og ha et aktivt sosialt liv. Aktivitetsvenn-ordningen drives av lokale arbeidsgrupper bestående av ansatte i omsorgssektoren, frivilligsentraler og frivillige fra lokallag.

Gjennom samarbeidet bidrar kommunene til å finne fram til hjemmeboende med demens eller sykehjemsbeboere som trenger en aktivitetsvenn, mens vår organisasjon bidrar til å rekruttere frivillige og sørger for enkel opplæring. Nettstedet frivillig.no gir oss god hjelp til å nå ut til nye frivillige.

De som bidrar som aktivitetsvenner, gir ofte tilbakemeldinger om at de opplever å få mye tilbake for innsatsen, og at det betyr mye at den frivillige har en organisasjon å støtte seg på og oppleve tilhørighet hos.

Vår jobb strekker seg lenger enn til å være et bindeledd mellom den frivillige og den som har bruk for litt hjelp. Innimellom kan det oppstå vanskelige situasjoner, og motivasjonen kan få en knekk. Vi kan tilby et fellesskap og et fagmiljø hvor de frivillige kan få veiledning og støtte. Det å bli sett og få anerkjennelse er viktig for alle.

I tilknytning til arbeidet med Aktivitetsvenn, ser vi nå at en del kommuner rekrutterer frivillige selv, uten å forholde seg til en organisasjon. Det tror vi er uheldig og for kortsiktig tenkt. Organisasjonene har kompetanse, erfaring og ressurser som kommunene kan nyttiggjøre seg.

Gjennom samarbeidet kan kommunene også bidra til å støtte opp om organisasjonene. Et aktivt og sterkt organisasjonsliv har vært en viktig kvalitet ved det norske samfunnet. Kommunene undergraver dette dersom de gjør frivillig arbeid til noe den enkelte leverer til kommunen.

Så kjære kommuner: Ikke hopp over organisasjonene når dere vil øke den frivillige innsatsen i helse- og omsorgssektoren. Ta organisasjonenes kompetanse og fortrinn på alvor og snakk med oss om frivillighet!