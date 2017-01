Klargjøring om innkalling av varamedlemmer

I en artikkel i spalten «Bernt svarer» på kommunal-rapport.no 9. januar 2017 kommer professor emeritus Jan Fridthjof Bernt med en tolkning av kommunelovens regler om innkalling av varamedlemmer som vi mener bør klargjøres.

Bernt tar opp to problemstillinger i spalten sin:

1) Hva ligger i begrepet «gruppering» eller «gruppe», som er det uttrykket som benyttes i kommuneloven § 16, og

2) om et varamedlem som har meldt seg ut av den gruppen vedkommende er valgt inn i organet fra, skal innkalles ved forfall i denne gruppen.

Hva er en gruppe/gruppering?

Kommuneloven §16 regulerer innkalling av varamedlemmer til både kommunestyret og andre folkevalgte organer. Ordlyden i bestemmelsen gir ingen entydig definisjon av hva som ligger i begrepet «gruppe».

Bernt skriver at «gruppe» er den listen som stilte til valg til kommunestyret. Departementet mener dette må nyanseres. Når det skal hentes inn varamedlemmer til andre organer enn kommunestyret, kan ikke «gruppe» forstås på den måten. Vi tolker loven slik at ved forfall i andre organer enn kommunestyret, skal «gruppe» i kommuneloven § 16 forstås som den gruppen som fremmet liste ved valg til det organet, og ikke gruppen/listen som stilte til kommunestyrevalget.

Dette er forutsatt i forarbeidene, se Ot.prp. nr. 96 (2005–2006) s. 65, og framgår klart av Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-12/15 punkt 2.7. Denne forståelsen er også lagt til grunn i Kommuneloven med kommentarer (6. utg. 2014) av Overå/Bernt, side 133.

Det er ikke uvanlig ved valg til folkevalgte organer at flere partier går sammen og stiller fellesliste. Felleslisten er da «gruppen». Kommuneloven § 16 må derfor forstås slik at når medlemmer valgt inn fra en fellesliste har forfall, skal varamedlemmene innkalles i den nummerordenen de er valgt, uten at det tas hensyn til partitilhørighet.

Hva skjer dersom et varamedlem melder seg ut av partiet?

Bernt hevder at dersom et varamedlem melder seg ut av det partiet vedkommende representerte ved valget til kommunestyret, skal han eller hun ikke innkalles som varamedlem for dette partiet. Dette vil innebære at et varamedlem som melder seg ut av sitt «opprinnelige» parti, i realiteten fratas vervet og aldri vil kunne kalles inn. Dette fordi vedkommende ikke har rett til å bli kalt inn som varamedlem for en annen liste.

Departementet mener denne tolkningen er i strid med gjeldende rett, se blant annet nevnte rundskriv H-12/15 punkt 2.9, og Overå/Bernt side 131. Begge steder slås det klart fast at nummerrekkefølgen blant varamedlemmer skal følges, selv om vararepresentanten har meldt seg ut av det partiet vedkommende er valgt inn for. Endring av en folkevalgts partitilhøring i løpet av valgperioden har derfor etter departementets vurdering ingen betydning for hvem som skal innkalles som varamedlem ved forfall.

Faste medlemmer og varamedlemmer av folkevalgte organer har i utgangspunktet både rett og plikt til å delta i møter i folkevalgte organer i den perioden de er valgt for. Vervet som folkevalgt er et personlig verv, og vervet består selv om man endrer partitilhørighet.