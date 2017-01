Objektivt om kommunesammenslåing?

Hvor ble det av det sagnomsuste demokratiet?

I et oppslag i Kommunal Rapport 12. januar gjengis en undersøkelse avisa har gjennomført blant kommunepolitikere landet rundt. Ca. 3.000 lokalpolitikere har svart, og undersøkelsen framstår som representativ.

Hovedfunnet i undersøkelsen er at 56 prosent av de spurte sier nei til tvang, 38 prosent sier ja. Dette funnet beskriver Kommunal Rapport slik: «Et stort mindretall på nær 40 prosent av lokalpolitikerne mener Stortinget bør vedta sammenslåinger med tvang».

En mer nærliggende beskrivelse hadde vel vært: «Et klart flertall av lokalpolitikerne sier nei til tvang». Hvorfor velger Kommunal Rapport den tendensiøse vinklinga?

Stortinget har uttrykkelig vedtatt frivillighetsprinsippet for kommunesammenslåing. Det er gjennomført folkeavstemninger i et utall kommuner. De aller fleste stedene sier folket nei. En rekke kommunestyrer har sagt nei. Likevel kjøres det videre med trusler om tvang.

Hvor ble det av det sagnomsuste demokratiet? Jeg skulle likt å se det partiet som flagget at Stortinget bare må overkjøre folket i for eksempel EU-spørsmålet. Det hadde vært politisk harakiri. Noe Venstre muligens vil få se ved det kommende stortingsvalget.

Frps tidligere høysanger til et mer direkte demokrati («flere folkeavstemninger») forsvant som dugg for sola da de ble regjeringsparti med «ansvar». Nå heter det at folket ikke vet sitt eget beste, dette er en for kompleks sak til at vanlige folk forstår den, og Stortinget er satt til å ta beslutninger. Alt sammen er argumentasjon som faller som korthus konfrontert med andre viktige spørsmål, som for eksempel EU.

Jeg synes det er forhåpningsfullt at et så klart flertall av Aps lokalpolitikere (64 %) og et flertall av KrFs (49 %) sier nei til tvang. At SV og Sps representanter mener det samme er opplagt. Det kan love godt for ei ny regjering etter valget i september.

Frivillige kommunesammenslåinger må selvsagt respekteres (selv om den økonomiske pisken til Sanner neppe borger for full frivillighet), men tvangsvedtak bør og må oppheves så snart ei ny regjering er på plass. Såpass respekt for folkestyret må vi tru ei ny Ap-ledet regjering vil ha – selv om Kommunal Rapport ikke har det.