Amerikanske tilstander for Kommune-Norge

Debatten om disse reformene er nesten like polariserte som helsereformen i USA

At Senterpartiet mener at tvangsekteskap mellom kommuner og regioner kan oppløses, er ingen overraskelse. Deres motstand mot kommune og regionreformen har vært konsistent. Men at «senterpartistene» i Ap skulle vinne fram med sitt syn, var det kanskje ikke like mange som hadde trodd. Ap har vært med på vedtak som sier at de ønsker en kommunereform. De har også vedtatt at tvang kan være nødvendig hvis tre kommuner vil, og en i midten blokkerer. Men det var tidligere. Nå heter det at kun frivillighet er greit.

Reformmotstanderne i Ap har altså vunnet fram. Og partiledelsen har trolig innsett at de må føye Sp i dette, om de skal være et regjeringsalternativ til høsten. Sp ligger på rundt 10 prosent. Motstand mot reformene er trolig en av årsakene til medvinden.

Ap og Sp vil også reversere regjeringens omgjøring av inntektssystemet. Det innebærer som kjent at folkerike kommuner får mer penger på bekostning av småkommuner. Med en Ap/Sp-regjering vil småkommuner igjen få bedre økonomi.

Dermed blir ankemulighet for både kommuner og fylkeskommuner en realitet ved et eventuelt regjeringsskifte. Altså to skritt fram og ett tilbake, eller to skritt tilbake og ett fram. Alt etter som om du har blå eller ett rødt og et grønt brilleglass. Debatten om disse reformene er nesten like polariserte som helsereformen i USA. Den ene presidenten vedtar en reform. Den andre går til valg på å reversere den.

Når det gjelder kommunereformen er det mange i Arbeiderpartiet som er for en reform. I mandagens Aftenposten sto ti av dem fram og ba litt støtte fra partiledelsen i sammenslåingsspørsmålet.

– Ap har vært fraværende gjennom hele arbeidet med kommunereformen, mener Marnardal-ordfører Helge Sandåker.

– Det er synd at Ap ikke er med i et forlik om en sånn stor sak, sier ordfører i Ski Tuva Moflag.

– Det er mange små kommuner som om kort tid ikke vil klare seg på egen hånd. Jeg skulle ønske Ap sentralt hadde tatt det på større alvor, sier ordfører i Harstad, Marianne Bremnes.

I regionspørsmålet har Ap ikke vært med på vedtaket i Stortinget som sier «om lag ti regioner». De ønsker en frivillig reform, også her. Sammenslåinger skal følge vedtak i fylkestingene som ble banket før jul. Frivillighet i regionreformen gir en reduksjon fra 19 regioner inkludert Oslo til 16 inkludert Oslo. Kun Trøndelags-fylkene, Agder-fylkene og Hordaland og Sogn og Fjordane har sagt ja til hverandre. Telemark og Vestfold vil ha sammenslåing, men ikke uten Buskerud som heller vil leke med Akershus og Østfold.

Nå er det tre mulige scenarioer. Enten blir regjeringen gjenvalgt, og tvangssammenslåingene består. Ellers så skifter vi regjering, og de tvangssammenslåtte tilbakeføres. Eller vi skifter regjering, og de tvangssammenslåtte slår seg til ro med tvangsvedtaket og ønsker ikke å gjøre om på det.

Men den slags uro rundt store reformer som dette, er uheldig. Resultatet blir puslete og endringene små. Heldigvis og dessverre, vil folk si. Alt etter ståsted.