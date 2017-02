Hvem tjener på Trump?

Frps fiendebilde av ‘eliten’ er ikke så forskjellig fra Sps.

Etter to uker med Trump som president er vi ennå i sjokk. Et politisk jordskjelv i verdens mektigste land får ringvirkninger over hele verden. Skremte motstandere protesterer i gatene. Tilhengerne er mest synlige med sin støtte i meningsmålinger.

Trump splitter velgerne i USA. De ideologiske strømningene som brakte han til makten, vil bidra til det samme i Norge og andre europeiske land som skal ha valg i løpet av året. Vi kan oppleve at motstand mot den sentrale eliten, global nyliberalistisk handel, islam og innvandring får økende oppslutning.

Det har vært et rødgrønt stortingsflertall av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på gjennomsnittet av de nasjonale meningsmålingene siden november. Det ligger nå an til regjeringsskifte etter valget i september.

Sp og partileder Trygve Slagsvold Vedum får mye oppmerksomhet om dagen, som anførere for et «distriktsopprør» – mot regjeringens sentraliserings-, landbruks- og rovdyrpolitikk.

Sp er i støtet og fikk 7,8 prosent i snitt i januar. Mange politiske observatører er overbevist om at valgvinden vil øke i styrke, og at partiet igjen kan få tosifret oppslutning.

En akademiker i verdenseliten fra Distrikts-Norge kan hjelpe oss å forstå både Trumps valgseier og Sps framgang. Samfunnsviteren Stein Rokkan fra Narvik identifiserte på 1960-tallet motsetningen mellom sentrum og periferi som en av de sentrale politiske konfliktlinjene i vestlige demokratier – ikke minst i Norge. Den inneholder både sosiale, kulturelle og religiøse motsetninger.

Sp har opplevd sine gylne øyeblikk når denne konfliktlinjen har vært på sitt mest intense, med en topp på 16,7 prosent i stortingsvalget under EU-kampen i 1993. Nå vokser den seg sterkere igjen, både i Norge og internasjonalt. Framgangen til Sp og Trump er uttrykk for de samme strømningene, men det gjør dem ikke like.

Det finnes likhetspunkter i den populistiske retorikken. Sp er ett av partiene i Norge som bevisst skaper og spiller på en konflikt mellom «folket» og «eliten». Sentrale politikere og byråkrater, og andre innenfor «Ring 3» i Oslo, tar ikke problemene til folk ute i landet på alvor, sier Vedum.

Stadig flere distriktsvelgere identifiserer seg med dette budskapet. Sp lever av at det er konflikt mellom by og land, mens Ap historisk har prøvd å forene dem.

Men Sps svar er ikke en autoritær sentral leder. Det er tvert imot mer makt til folkevalgte lokalt og regionalt, og en desentralisert stat nær folk. Og de krever at sentrale politikere må lytte mer til velgere ute i landet når de tar beslutninger som angår dem.

Det kan diskuteres om reformer av politi, skatteoppkreving, sykehus og høyskoler er positivt eller negativt for utkantene. Ikke minst kan det diskuteres om større og sterkere kommuner bidrar til sentralisering, eller om det tvert imot er nødvendig for at vi fortsatt skal ha et levedyktig lokaldemokrati og gode tjenester til innbyggerne. Men poenget er at Sp har gjort en god politisk jobb gjennom hele perioden med å overbevise mange velgere om sitt syn; at det pågår en stor sentralisering.

Frps fiendebilde av «eliten» er ikke så forskjellig fra Sps. Det er særlig den liberale, politisk korrekte – og urbane – meningseliten som ikke forstår frykten «folk flest» har for innvandrere. Trump vil forsterke polariseringen i innvandringspolitikken, og det kan Frp med en hyperaktiv Sylvi Listhaug i spissen, tjene på fram mot valget.

Men uroen Trump skaper, kan også gi en motreaksjon av trygghetssøkende velgere. Sett fra en del i periferien er Høyre og Ap typiske «elitepartier». Andre velgere ser på dem som ansvarlige og styringsdyktige alternativer.