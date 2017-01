Lytt til signalet

Derfor er det verdt å lytte, når én av tre som har svart på Kommunal Rapports store årlige lokalpolitikerundersøkelse, sier at møtene er for lange.

Når et så betydelig mindretall ønsker endring, hjelper det lite at flertallet sier at det er passe mange og lange møter. Rådmenn og ordførere gjør klokt i å ta affære snarest mulig. Nå har vi et nytt år og nye muligheter foran oss. Hvorfor ikke la seg inspirere av for eksempel Lunner kommune, som har kuttet møtetiden i kommunestyret til fire og en halv time, inkludert middag fra klokka 17. Her får ordføreren som møteleder ros fra opposisjonen.

Hvis den normale møtetida gjennom året er grei, vil det være lettere å gjennomføre et langt budsjettmøte, hvis det må til i desember. Effektive møter er viktig for å rekruttere og beholde gode folk. Det er ikke noen gave til lokaldemokratiet å gjenta forrige person på talerstolen. Det er da mer givende med nye vinkler og meningsbrytninger for å lande gode vedtak for innbyggerne.

God framdrift behøver ikke bety begrenset taletid. Men den enkelte må bidra til godt innhold i møtene og tilpasse lengden på innleggene, i respekt for fellesskapet. Akkurat som sakspapirene må være til å komme gjennom. Det hjelper ikke at de er elektroniske, hvis mengden eser ut. Altfor lange saksdokumenter øker ikke oddsene for at noen skal orke politikken i lengden. Som Kommunal Rapports språkspaltist Agnar Kaarbø skriver på kommunal-rapport.no, handler god skriftlig kommunikasjon om demokrati og deltakelse, rettssikkerhet og effektivitet. Han minner om kulepunkter og punktum. Ikke minst punktum er bra.

Å revitalisere kommunestyremøtene er et godt mål. Det er fint å se ordførere gå foran, tro på at endringer er mulig og til det beste for lokaldemokratiet. Til slutt kan slitne folkevalgte bli fylt av arbeidsglede og begeistring for resultatene. Slik vi også kan oppleve det i arbeidslivet ellers – på sitt beste.