Andre ganger får vi tips. Barnevernsleder Tone Risvoll Kvernes i Kongsberg er én av de framoverlente lederne det er verdt å merke seg. Som kandidat til Årets kommuneprofil, håvet den nytenkende lederen inn desidert flest stemmer blant Kommunal Rapports lesere.

Hun får honnør for å invitere familiene inn i barnevernssakene. På dette viset har hun snudd en negativ utvikling, som andre lar seg inspirere av. Det er veldig flott. Og det er viktig at hun og kommunen deler raust av sine erfaringer. Her har mange noe å lære. Også innen andre fagområder enn barnevern, kan det være interessant kunnskap å hente her.

Det er verdt å se til Kristiansand også for å observere at det kan være effektivt å ta nye grep for å oppnå det man ønsker. Ordfører Harald Furre (H) fikk heist regnbueflagget på rådhuset og markert et klart verdisyn om homofile i sørlandshovedstaden. Han er en samfunnsleder, som prisverdig klart viser hvor uakseptabelt det er at noen grupperinger forsøker å hindre andre i å delta i samfunnet. Dette står det respekt av.

Det gjør det også av å ha fått med politikere og ansatte på å nøye seg med det som er «godt nok», slik Haugesund-rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen har gjort – og blitt kåret til Årets rådmann for det. Det er en prestasjon å skape entusiasme bare ved å spare penger. Det blir spennende å følge med hvordan dette går mot 2020, når kommunens mål er å være godt ute av Robek og kunne avblåse streng «godt nok»-standard.

Gode ledere kan utrette mye godt i kommunene. Det er bra at modige ledere, som tør å gå nye veier, blir verdsatt. Vi må våge å utfordre vante systemer for å bli bedre enn før. Årets kommuneprofil-eksemplene viser at det kan bli til det aller beste for innbyggerne. Det er dem som må være i sentrum for utviklingen for lokalpolitikken så vel som de kommunale tjenestene.

Kommunal Rapport ønsker å framheve spesielt gode resultater signert synlige og innflytelsesrike toppledere i kommunesektoren – til inspirasjon og nytte for flere. Vi gratulerer vinnerne, og håper god ledelse skal komme enda flere innbyggere til gode i det nye året.