Er du klar for nye visjoner?

Denne uka er det 30 år siden Kommunal Rapport ble lansert – mens kommuneforvaltningen sto «midt i en spennende og avgjørende brytningstid», som vi skrev på lederplass i den første utgaven.

Det kunne vi sagt i dag også, for endring i oppgaver og omstilling i organisasjon er stadig aktuelt. Det kommer ikke minst til uttrykk i digitalisering og kommunereform. Innovasjon er nødvendig. Kommunale ledere har betydelige visjoner for dagens og morgendagens arbeid. Flere er opptatt av bedre kommunikasjon, slik Kommunal Rapport også har vært i alle år – med et kritisk undersøkende perspektiv sammen med det nyttige og inspirerende.

Politikk, styring og økonomi står sentralt i sakene Kommunal Rapport publiserer. Framtidstanker rundt disse områdene er interessante. Når avisa runder 30 år, vil vi benytte anledningen til å sikre større mangfold i ordskiftet ved å intervjue 30 unge ledere i ulike stillinger og verv i Kommune-Norge.

Ja, det er noen av dem, ledere under 35 år; kvinner og menn, i nord og sør, øst og vest, knyttet til ulike tjenesteområder. I tillegg til egne undersøkelser, ba vi om tips på aktuelle navn i forbindelse med Kommunal Rapports store lederundersøkelse i fjor. Det fikk vi – med flere begeistrete begrunnelser. Det er betryggende at unge ledere blir sett og framhevet. Kommunal sektor trenger dem. Vi er absolutt klar for å høre hvordan de tenker.

Vi ser fram til å markere Kommunal Rapports 30 år med intervjuer med 30 unge kommunale ledere 30 dager til ende på Kommunal Rapports nettavis fra siste uka i juli. Da kan du få det med deg via mobilen også. Det er noe annet enn Kommunal Rapport kunne by på for 30 år siden. Vi setter pris på nye muligheter. Gjennom vår journalistiske virksomhet, skal vi fortsatt fremme en selvstendig kommunesektor, til beste for kommunenes innbyggere.